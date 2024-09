Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Riber: vente d'un MBE 412 cluster en Finlande information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 10:57









(CercleFinance.com) - Riber annonce la vente d'une plateforme MBE 412 cluster entièrement automatisé à Vexlum, fournisseur finlandais de dispositifs laser avancés pour les applications de technologie quantique, une nouvelle commande qui sera livrée en 2025.



Cette plateforme servira à établir une ligne pilote destinée à la croissance de dispositifs optiques couvrant le spectre visible et le proche infrarouge. Cette ligne sera principalement axée sur des structures de type VECSEL (Vertical External Cavity Surface Emitting Laser).



Le MBE 412 cluster entièrement automatisé sera la première machine de ce type en Finlande, pays clé pour le développement et la fabrication de semi-conducteurs de nouvelle génération en Europe, et la 25ème en opération depuis son lancement en 2010.





Valeurs associées RIBER 2,55 EUR Euronext Paris +0,39%