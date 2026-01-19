Riber signe une commande MBE 6000 avec QD Laser
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 08:32
L'équipement sera optimisé pour la croissance épitaxiale de boîtes quantiques GaAs destinées aux applications Datacom optiques, un marché porté par l'explosion des volumes de données et l'essor de l'IA dans les réseaux. Riber souligne qu'il s'agit, en un mois, de son troisième projet MBE 6000 lié à la production d'epiwafers à boîtes quantiques pour le Datacom, confirmant la traction commerciale de cette plateforme sur ce segment.
Valeurs associées
|4,0500 EUR
|Euronext Paris
|+2,27%
