Riber : résultat net en croissance de 21,4% en 2024

"Dans ce contexte, Riber poursuit sa stratégie de croissance en consolidant son leadership technologique et en élargissant ses solutions vers des nouveaux marchés à forte valeur ajoutée, notamment la photonique sur silicium et les matériaux pour les technologies quantiques. Ces éléments seront présentés à l'occasion de la prochaine assemblé générale du 18 juin 2025", détaille le groupe.

Le groupe ne remet pas en cause ses objectifs de moyen terme.

Compte tenu des incertitudes liées à l'application des droits de douane américains et de l'environnement économique, Riber se réserve pour formuler ses perspectives relatives à l'exercice 2025.

(AOF) - Riber a déclaré un résultat net de 4,1 millions d'euros, en croissance de 21,4%, au titre de son exercice 2024. L'Ebitda du spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs s'affiche à 4,5 millions d'euros, en progression de 14,4% et le chiffre d'affaires à 41,2 millions d'euros en amélioration de 4,8%. La marge brute s’établit à 14,8 millions d’euros, en hausse de 12,1%.

