Riber reçoit une nouvelle commande pour un système de production en Europe

(AOF) - Riber, groupe mondial des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce la commande d'un système MBE de production par Almae Technologies. Cette société française fondée en 2016 en tant que spin-off industrielle de III-V Lab (un laboratoire de recherche industrielle commun à Nokia, Thales et CEA-Leti), a passé cette commande pour renforcer ses capacités de production de composants photoniques avancés.

Ces composants permettent de répondre à la demande du marché des télécoms et des datacoms en matière de transmission de données optiques à très haut débit, une demande fortement stimulée par les applications de l'intelligence artificielle qui requièrent des volumes de données toujours croissants.

Cette nouvelle commande s'inscrit dans le cadre d'un partenariat durable, marqué par une première livraison de machine MBE à source de gaz (Gaz Source MBE - GSMBE) par Riber à Almae Technologies en 2019.

Elle confirme la pertinence et la fiabilité des solutions MBE de Riber pour la fabrication de puces photoniques à ultra-haute vitesse en InP (phosphure d'indium), essentielles pour les infrastructures datacom de prochaine génération et, plus généralement, pour toutes les solutions de connectivité futures.

