Riber: perspectives confirmées après un 1er semestre solide

(CercleFinance.com) - Riber a confirmé mercredi ses perspectives pour 2024 dans le sillage de solides résultats au titre du premier semestre qui faisaient grimper son titre en Bourse.



L'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs dit avoir généré une croissance de 13% au niveau de son chiffre d'affaires semestriel, qui a atteint 13,7 millions d'euros.



Sa marge brute s'est quant à elle accrue de 21%, à 4,8 millions d'euros (soit 34,8% du chiffre d'affaires, contre 32,3% un an plus tôt), donnant un résultat opérationnel à l'équilibre sur les six premiers mois de l'année.



Malgré la saisonnalité traditionnellement défavorable de ses ventes sur le premier semestre de l'exercice, le spécialiste de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE) est parvenu à dégager un bénéfice net de 0,2 million d'euros sur la période.



Dans son communiqué, le groupe fait par ailleurs état d'une forte augmentation (+18%) de son carnet de commandes, qui s'élevait à 36 millions d'euros au 30 juin dernier.



Pour 2024, la société table toujours sur un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros, accompagné d'une croissance de sa rentabilité.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap maintenaient leur recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours de trois euros.



'La stratégie d'innovation permet au groupe de maintenir son leadership sur son marché de niche des semi-conducteurs composés', souligne la société de Bourse.



Cotée sur Euronext Paris, l'action Riber gagnait autour de 1,5% suite à cette publication, ce qui portait à plus de 39% ses gains depuis le début de l'année.





Valeurs associées RIBER 2,60 EUR Euronext Paris +1,17%