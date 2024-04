Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Riber: marge opérationnelle courante doublée en 2023 information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Riber publie au titre de 2023 un résultat net de 3,4 millions d'euros, contre 0,2 million en 2022, et une marge opérationnelle courante doublée à 10%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 41% à 39,3 millions portée par le dynamisme des systèmes (+96%).



Le spécialiste de l'épitaxie par jets moléculaires prévoit pour 2024 de poursuivre la croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité. Une distribution de 0,07 euro par action sera proposée au titre de l'exercice 2023.



Le directoire de Riber, en accord avec le conseil de surveillance, a aussi décidé de soumettre à l'AG du 19 juin, le passage de la structure de gouvernance duale actuelle à une organisation à conseil d'administration.





Valeurs associées RIBER Euronext Paris 0.00%