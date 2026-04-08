Riber dévoile une amélioration de ses résultats annuels
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 09:17
La marge brute est passée de 14,8 à 15,6%, le résultat opérationnel courant a progressé de 13,5%, à 5,1 millions d'euros, et le résultat opérationnel a augmenté de 16,6%, à 5,1 millions d'euros. Enfin, le bénéfice net a bondi de 27,1%, en passant de 4,1 à 5,2 millions d'euros.
Riber explique que l'an dernier, l'environnement a été porté par une demande soutenue en matériaux semi-conducteurs avancés pour les applications liées à l'intelligence artificielle et à la transmission de données. Le groupe a enregistré une activité solide sur ses systèmes de production et les premiers résultats du déploiement de ROSIE (Riber Oxide on Silicon Epitaxy), une technologie de rupture en photonique intégrée sur silicium.
La société a indiqué avoir atteint ses objectifs de chiffre d'affaires et enregistré "une amélioration significative de ses résultats par rapport à l'exercice précédent".
Dans le détail, la marge brute a bénéficié d'un effet mix-prix-produit favorable, tandis que le résultat opérationnel courant a bénéficié de l'effet combiné de la bonne tenue de l'activité et de la maîtrise des charges opérationnelles.
Pour l'exercice en cours, Riber a observé une accélération des investissements mondiaux dans l'intelligence artificielle, les infrastructures de données et les technologies quantiques. L'essor de la photonique intégrée sur silicium ouvre un nouveau cycle d'innovation et d'investissement et la plateforme ROSIE du groupe constitue un point d'inflexion, avec les premières commandes enregistrées en 2025 et une montée en puissance progressive attendue dans les prochaines années.
Le groupe compte également franchir une nouvelle étape en 2026 avec ROSIE 2, une version à cluster et double chambre.
Face à ces éléments favorables, Riber aborde l'exercice 2026 avec des perspectives de croissance, sous réserve de l'obtention des licences nécessaires à la concrétisation des opportunités identifiées sur ses activités et services.
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