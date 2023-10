Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber: croissance d'un tiers du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 09:17









(CercleFinance.com) - Riber affiche un chiffre d'affaires au 30 septembre 2023 de 16,2 millions d'euros, en croissance de 33% par rapport aux neuf premiers mois de 2022 grâce à son renforcement dans le domaine des systèmes MBE destinés à la production.



Le chiffre d'affaires des systèmes a grimpé de 159% à 9,6 millions d'euros, du fait de la livraison de cinq machines contre deux un an auparavant, tandis que le chiffre d'affaires des services et accessoires a reculé de 22% à 6,6 millions.



Le carnet de commandes au 30 septembre 2023 s'établit à 33,6 millions d'euros, en baisse de 14% sur un an. Compte tenu du planning des livraisons au quatrième trimestre, Riber devrait enregistrer en 2023 un chiffre d'affaires annuel d'environ 40 millions d'euros.





Valeurs associées RIBER Euronext Paris +1.20%