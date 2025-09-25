Riber confirme son objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros pour 2025

(AOF) - Le chiffre d’affaires de Riber au premier semestre 2025 s’établit à 10,7 millions d’euros, contre 13,7 millions il y a un an. Le chiffre d’affaires Systèmes ressort à 7,8 millions d’euros contre 9,4 millions un an avant. Sur les six premiers mois de l'année 2025, le chiffre d’affaires des services et accessoires s’élève à 3 millions d’euros contre 4,3 millions d'euros au premier semestre 2024. La marge brute du semestre s’établit à 3,9 millions d’euros, soit 36,2% du chiffre d’affaires contre 34,8% au premier semestre 2024. Les charges opérationnelles sont en baisse de 6%.

Dans ce contexte, au premier semestre 2025, la perte nette opérationnelle ressort à 0,7 million d'euros, contre un équilibre au premier semestre 2024.

Le leader mondial d'équipement d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) enregistre sur ce semestre une perte nette de 0,8 million d'euros, contre un bénéfice net de 0,2 million d'euros au premier semestre 2024. Il intègre 0,1 million d'euros de charges financières nettes.

En outre, au 30 juin 2025, le carnet de commandes s'élève à 27,7 millions d'euros en retrait de 23% par rapport au 30 juin 2024. Les commandes de systèmes atteignent 22,5 millions d'euros (-25 %), comprenant 9 machines, dont 6 destinées à la production.

Dans un contexte marqué par le déploiement de programmes d'investissement structurants dans l'IA (intelligence artificielle) et le quantique, Riber anticipe de nouvelles prises de commandes au quatrième trimestre 2025.

Grâce à la visibilité de son carnet de commandes livrable en 2025 et aux opportunités liées à ses équipements et services, Riber confirme son objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 40 M€ sur l'ensemble de l'exercice.

