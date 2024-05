Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Riber: commande d'une nouvelle machine aux USA information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 11:52









(CercleFinance.com) - L'action Riber poursuit sa progression mardi à la Bourse de Paris, le fabricant d'équipements destinés à l'industrie des semi-conducteurs ayant décroché une commande aux Etats-Unis.



Vers 11h30, le titre progresse de 1,8%, ce qui porte à plus de 49% ses gains depuis le début de l'année.



Le spécialiste de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE) a annoncé ce matin avoir reçu une commande portant sur un système de recherche de la part de la société EPIR, spécialisée dans la conception de semi-conducteurs de pointe.



Il s'agit de la deuxième commande passée par l'entreprise basée dans l'Illinois, qui cherche à renforcer ses capacités de développement et de production de matériaux avancés.



Un premier système MBE 32 MCT lui avait été livré il y a à peine deux mois.



Ses composants dits 'HgCdTe' (tellurure de mercure-cadmium - MCT) sont utilisés principalement dans des dispositifs de détection et d'imagerie infrarouges de haute performance, notamment dans le secteur de la défense.



Cette commande doit être livrée en 2025.





