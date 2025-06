Riber: commande d'un système de recherche en Asie information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - Riber, un fabricant d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, a annoncé mardi la vente d'un système de recherche à un institut universitaire asiatique de premier plan.



Le groupe français, qui ne communique pas le nom de son client, indique simplement que l'acquisition de ce matériel d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) s'inscrit dans le cadre du développement de travaux avancés sur les sources laser émettant à 1650 nm, utilisées pour la détection du méthane.



Ce système dénommé 'MBE 412' sera notamment dédié à l'étude des matériaux à base de arséniure de gallium (GaAs) et de phosphure d'indium (InP), avec l'objectif d'améliorer les performances des dispositifs optoélectroniques dans des applications critiques.



D'après Riber, cette nouvelle commande illustre l'intérêt croissant des instituts de recherche pour les technologies MBE dans le développement de lasers spécialisés et de matériaux innovants à l'échelle nanométrique.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Riber progressait de presque 5% mardi dans le sillage de ces annonces, pour repasser positif (+3,6%) depuis le début de l'année.





Valeurs associées RIBER 2,8100 EUR Euronext Paris +4,85%