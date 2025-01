Riber : commande américaine pour un système de recherche

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Riber a annoncé une nouvelle commande de la part de Teledyne Imaging Sensors (TIS) pour un système de recherche MBE 412 cluster. Avec cette acquisition, Teledyne disposera d’un parc de trois systèmes MBE 412 cluster dédiés à la production de dispositifs avancés pour des caméras infrarouges, utilisées dans l’astronomie spatiale et terrestre. Cette commande sera livrée en 2025.

