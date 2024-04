Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Riber: C.A. en croissance de 20% au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - Riber, un fabricant d'équipements destinés à l'industrie des semi-conducteurs, a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 20% à 4,5 millions d'euros pour le premier trimestre.



Le spécialiste de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE) précise que son activité de systèmes MBE a progressé de 6% pour atteindre deux millions d'euros, ce qui correspond à la facturation d'une machine.



Le chiffre d'affaires des services et accessoires a enregistré pour sa part une croissance de 35 % pour s'élever à 2,5 millions d'euros.



Riber, qui réalise 71% de son activité en Europe, 21% en Asie et 8% en Amérique du Nord, indique que son carnet de commandes total s'élevait à 34,4 millions d'euros à la fin mars, en progression de 4% sur un an.



S'agissant de ses perspectives, Riber dit prévoir pour l'exercice 2024 une poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité.



La société prévoit de communiquer une prévision de chiffre d'affaires annuel à la fin du premier semestre 2024.



Suite à cette publication, l'action reculait de 0,7% vendredi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées RIBER Euronext Paris -1.45%