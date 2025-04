Rhétorès rachète Objectif Performance Patrimoine

Christophe Parier et Alexandre Masson, Managing Partners chez Activa, ont déclaré : " Nous sommes convaincus que ce rapprochement avec OPP permettra d'accélérer encore la dynamique du groupe et d'ouvrir la voie à de nouvelles opportunités de croissance. "

" Depuis son alliance avec Activa Capital en 2022, Rhétorès s'est distingué par une croissance rapide, soutenue par une forte dynamique organique et une stratégie d'acquisitions ciblées ", rappelle la société de gestion de patrimoine.

Cette transaction permet au groupe Rhétorès d'élargir son offre de services et de consolider son maillage territorial parisien.

(AOF) - Rhétorès a annoncé l'acquisition d'Objectif Performance Patrimoine (OPP), permettant ainsi à son encours de dépasser la barre des 1,5 milliard d'euros. Cette opération de croissance externe intervient quelques mois seulement après l'intégration de NS Groupe et Segep Finance. Les deux fondateurs d’OPP, société créée en 2016, Christian et Sylvain Pasquier, réinvestiront une partie de leurs titres au sein du projet.

