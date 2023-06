Rhétorès rachète Dauphine AM, portant son encours à près de 800 millions d'euros

(AOF) - Rhétorès poursuit son expansion en annonçant sa troisième acquisition : celle de Dauphine AM. Le gestionnaire de patrimoine voit ainsi ses actifs sous gestion atteindre près de 800 millions d'euros, dont 285 millions d’euros apportés par Dauphine AM. Rhétorès se rapproche davantage de son objectif d'atteindre un encours sous gestion de 1 milliard d'euros d'ici la fin de l’année, en s’appuyant à la fois sur de la croissance organique et externe.

Cette nouvelle acquisition fait suite à deux autres opérations : l'arrivée en février 2022 de Cap Fidelis, un acteur majeur de la gestion de patrimoine dans la région lilloise, et l'intégration de Résilience Patrimoine, un cabinet lillois dirigé par Joachim Martellier, en octobre de la même année.

Fondé en 2004 par François-Xavier Legendre, Dauphine AM est une société de gestion spécialisée en gestion de patrimoine à Paris, dédiée aux cadres-dirigeants et leurs familles, proposant une offre complète : la gestion privée (Dauphine Patrimoine) et la gestion d'actifs (Dauphine Asset Management).

François-Xavier Legendre, Séverine Richard-Vitton ainsi que leurs associés réinvestissent significativement dans le groupe combiné. Par ailleurs François-Xavier Legendre reste Président de Dauphine AM et Séverine Richard-Vitton devient également Secrétaire Générale du groupe.