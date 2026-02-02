Rheinmetall signe un accord avec le Danemark pour la fourniture de munitions
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 10:39
Rheinmetall annonce avoir signé avec le Danemark un accord-cadre de grande ampleur, portant sur la fourniture de munitions, pour une durée de 7 ans.Le contrat couvre plusieurs catégories, dont des munitions de moyen calibre pour véhicules de combat d'infanterie et systèmes antiaériens, des munitions de 120 mm pour chars de combat et des munitions de 155 mm pour l'artillerie.
Les premières commandes dans le segment du moyen calibre portent sur des cartouches de 30 mm x 173 et 35 mm x 228, pour "un volume total élevé à cinq chiffres". La valeur correspondante se situe "dans le bas de la fourchette des centaines de millions d'euros", indique la société.
Dans le domaine des munitions de chars de 120 mm, Rheinmetall livrera plus de 1 000 obus à énergie cinétique, pour un montant de plusieurs millions d'euros à un chiffre élevé.
Selon Armin Papperger, directeur général de Rheinmetall, ce contrat confirme la position du groupe comme l'un des principaux fabricants mondiaux de munitions.
Rheinmetall recule de 1,6% à Francfort mais signe toujours une progression de plus de 12% depuis le début de l'année.
