Rheinmetall s'agrandit avec une acquisition dans la construction navale militaire

( AFP / RONNY HARTMANN )

Le géant de l'armement allemand Rheinmetall a annoncé dimanche soir être parvenu à un accord avec le groupe de chantiers navals Lürssen pour acquérir sa division militaire Naval Vessels Lürssen (NVL), et élargir son portefeuille à la construction navale.

"Avec cette acquisition stratégique importante, Rheinmetall élargit son portefeuille à la construction navale et renforce sa position de fournisseur leader de technologies de défense en Allemagne et en Europe", a déclaré le plus gros fabriquant européen de munitions pour chars et pièces d'artillerie dans un communiqué.

Le rachat est prévu pour début 2026, précise le communiqué, sans dévoiler le montant de la transaction.

La division propose des solutions de construction de navires militaires avec quatre chantiers navals en Allemagne.

Elle emploie actuellement environ 2.100 salariés et a réalisé en 2024 environ un milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Le rachat doit permettre à Rheinmetall d'étendre ses "capacités de production" et sa "base industrielle" dans le nord de l'Allemagne, souligne le groupe.

Rheinmetall a profité du tournant vers le réarmement engagé par Berlin après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, qui a mis fin à des années de sous-investissement militaire, longtemps compensé par le bouclier de défense américain.

Le groupe allemand a récemment inauguré une nouvelle usine à Unterlüss, près de Hanovre pour agrandir sa production d'obus. D'ici 2027, il s'agira de la plus grande usine de munitions d'Europe, selon Rheinmetall.