Rheinmetall, RENK, Hensoldt.. mwb research passe au crible trois géants de la défense
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 13:47

Acheter, conserver, vendre... Dans un contexte de recrudescence des tensions au Moyen-Orient, l'analyste partage son opinion sur trois géants de la défense européenne.

mwb research confirme sa note d'achat sur le titre Rheimetall , assortie d'un objectif de cours inchangé de 2 000 euros.

Selon l'analyste, l'escalade au Moyen-Orient ne devrait pas constituer un moteur significatif de résultats à moyen terme, l'exposition régionale du groupe restant inférieure à 3% du chiffre d'affaires et les budgets locaux étant largement orientés vers des systèmes américains de défense aérienne et antimissile.
Le bureau d'analyses souligne que le portefeuille centré sur les systèmes terrestres lourds n'est pas directement aligné avec la nature actuelle du conflit, dominé par les drones et missiles ; le système Skyranger 30 pourrait représenter un relais potentiel, mais sans impact matériel à court terme faute de validation opérationnelle et de visibilité à l'export.
La note indique enfin qu'aucune révision des estimations n'est intégrée à ce stade, la thèse d'investissement demeurant principalement soutenue par le réarmement européen et la montée en capacités industrielles.

Par ailleurs, mwb research confirme son conseil "conserver" sur RENK Group, avec un objectif de cours inchangé de 53 euros .

Selon l'analyste, l'escalade en Iran ne modifie pas significativement le profil bénéficiaire à court terme, l'exposition régionale étant concentrée sur Israël, qui représenterait environ 4% du chiffre d'affaires et 6% du résultat, tandis que les autres marchés du Moyen-Orient restent marginaux .
Le broker ajoute que la dynamique actuelle du conflit, dominée par les drones et missiles, limite l'intérêt immédiat pour les plateformes lourdes à chenilles, coeur d'activité de RENK, réduisant ainsi tout levier opérationnel à court terme. Enfin, il estime qu'un changement d'hypothèses supposerait une escalade terrestre durable impliquant davantage de véhicules chenillés ; en l'absence de ce scénario, aucune révision des estimations n'est jugée nécessaire .

Enfin, mwb research confirme son conseil "vendre" sur Hensoldt , avec un objectif de cours de 57 euros .

Là encore, l'exposition au Moyen-Orient est jugée limitée, à environ 3% du chiffre d'affaires, et ne modifie pas la thèse d'investissement, les budgets régionaux étant majoritairement orientés vers des systèmes américains de défense aérienne .
Le bureau d'analyses souligne qu'aucune commande publique d'IRIS-T SLM n'a été identifiée dans la région à ce stade, malgré la fourniture du radar TRML-4D, ce qui conduit à anticiper un impact financier "négligeable" à court terme .

