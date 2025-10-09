Rheinmetall renforce ses capacités d'ingénierie militaire en Hongrie
09/10/2025
L'initiative porte notamment sur le perfectionnement du véhicule de combat Lynx KF41 et du char de bataille Panther KF51. Selon Paul Walf, PDG de Rheinmetall Hungary Zrt., cette expansion 'renforcera la contribution de la Hongrie aux avancées technologiques en matière de défense'.
Présent lors de l'annonce, le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szíjjárto, a salué une étape clé du programme de modernisation 'Zrínyi 2026', visant à doter l'armée de matériels modernes produits localement.
Ce projet confirme la stratégie de croissance de Rheinmetall en Hongrie, combinant expertise internationale et savoir-faire national.
Valeurs associées
|1 910,000 EUR
|XETRA
|-1,22%
