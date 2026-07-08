Rheinmetall recule encore : l'heure du bilan après l'abandon du programme F126

L'abandon de ce vaste programme de frégates par Berlin a surpris le marché et poussé Rheinmetall à suspendre son projet de recruter 1 000 personnes dans sa division navale. Une décision qui ne constitue pas une surprise pour Jefferies qui rappelle que le programme devait représenter jusqu'à 1,5 MdEUR de chiffre d'affaires à l'horizon 2030, soit plus de 3% des objectifs du groupe.

Dans ces conditions, Berenberg confirme ce matin son conseil d'achat sur le titre Rheinmetall, avec un objectif de cours abaissé de 1 700 à 1 650 EUR. L'analyste considère que l'annulation du programme de frégates F126 n'a qu'un impact financier limité, conduisant à une réduction de 1 à 2% des estimations de BPA 2026-2028 et constituant le principal facteur de l'abaissement de l'objectif de cours.

Le bureau d'études estime que le principal enjeu est désormais de démontrer une montée en puissance maîtrisée des capacités de production, notamment après les difficultés de livraisons observées sur les munitions et les camions, tandis que le partenariat annoncé avec Lockheed Martin sur les missiles est vu comme un élément rassurant.

La note souligne également des perspectives solides pour le deuxième trimestre, avec une forte accélération attendue des ventes dans les munitions et un niveau de prises de commandes de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards d'euros, malgré un manque à gagner lié au programme F126.

De son côté, Bernstein confirme son conseil "surperformance" sur le titre et conserve une cible de 1 900 EUR. Selon le broker, les résultats du deuxième trimestre 2026, attendus le 6 août, constituent le principal catalyseur à court terme. Il estime que le groupe est en mesure d'atteindre son objectif implicite d'une croissance du chiffre d'affaires d'environ 60% sur la période, ce qui pourrait mettre fin au cycle de révisions baissières des bénéfices et soutenir une revalorisation du titre.

Adrien Rabier, l'analyste en charge du dossier, ajoute que la commande Arminius Boxer, attendue d'ici la fin de l'année, devrait être enregistrée dans son intégralité et représenter le principal catalyseur du titre en 2026, même si les tranches suivantes lui paraissent plus incertaines.

Enfin, Bernstein estime que le profil risque/rendement demeure attractif malgré des prévisions de résultat opérationnel 2030 inférieures de 18% au consensus, soulignant que Rheinmetall conserve un profil de croissance "sans équivalent", une position concurrentielle solide et une valorisation jugée attractive.

Peu avant 10h, le titre reculait de près de 4% à Francfort, poursuivant sa forte contraction : le titre a perdu près du tiers de sa valeur depuis le début de l'année.