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Rheinmetall recherché sur le DAX, RBC confiant dans le potentiel de croissance
information fournie par AOF 11/08/2026 à 12:13
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(Zonebourse.com) - L'action Rheinmetall compte parmi les plus fortes hausses du DAX mardi à la Bourse de Francfort, où le spécialiste des équipements de défense et de sécurité profite d'une note de RBC dans laquelle le courtier canadien initie la valeur à "surperformance".

A 10h50, le titre gagne 0,3% à 1 145,8 euros, à comparer avec un repli de 0,2% pour l'indice de référence allemand.

Dans une note diffusée dans la matinée, RBC explique tabler sur une accélération marquée de l'activité du groupe au cours des cinq prochaines années, tout en soulignant que ce potentiel de croissance reste encore largement sous-estimé par les marchés financiers.

Le broker dit anticiper un taux de croissance annuel composé du chiffre d'affaires organique de 30% sur la période 2025-2030, une trajectoire qui surpasse nettement la dynamique moyenne du secteur de la défense, établie à environ 12%.

D'après ses estimations, les deux tiers environ de cette expansion seront portés par les divisions dédiées aux munitions et aux véhicules terrestres, qui représentent aujourd'hui 83% des ventes totales de l'entreprise.

Un rattrapage massif qui gonfle le carnet de commandes

Cette poussée s'inscrit dans un contexte de rattrapage massif des dépenses militaires en Europe, une phase de réarmement qui devrait s'étaler sur plusieurs décennies selon RBC, qui fait valoir que Rheinmetall bénéficie déjà de ce mouvement, avec le carnet de commandes le plus important du secteur et des engagements s'étendant jusqu'en 2030.

Sur le plan boursier, la valorisation implicite du groupe pour 2026 fait ressortir un ratio cours/bénéfice de 42 fois, soit une prime de 55% par rapport à ses pairs, contre environ 10% actuellement.

Selon ses calculs, appliquer aux bénéfices prévus pour 2030 le multiple moyen actuel des concurrents reviendrait à considérer que le cours n'intègre que la moitié de la croissance du résultat d'exploitation anticipée entre 2026 et 2030, ce qui laisse entrevoir une marge de progression supplémentaire de son point de vue.

RBC vise un cours de 1 600 euros pour le titre.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/08/2026 à 12:13:00.

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