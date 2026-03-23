Rheinmetall progresse dans le futur char de combat européen
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 12:23
Le programme MARTE (Main ARmoured Tank of Europe) annonce, avec Rheinmetall comme acteur central via la coentreprise MARTE ARGE aux côtés de KNDS Deutschland, avoir franchi une étape intermédiaire clé dans le développement du futur char de combat européen (Main Battle Tank, MBT).
Lancé fin 2024 dans le cadre du Fonds européen de défense, ce programme rassemble 11 pays et vise à concevoir un système complet adapté aux conflits de haute intensité.
Le consortium a validé plusieurs livrables majeurs auprès de la Commission européenne, dont un concept d'emploi et un ensemble d'exigences harmonisées intégrant les besoins des ministères de la Défense participants.
Les partenaires, incluant Leonardo, Indra et Saab, ont également mené une analyse de marché pour évaluer la maturité des technologies critiques.Ces avancées ouvrent la voie à la phase de conception et d'architecture du système, pilotée notamment par Rheinmetall, KNDS et Leonardo.
Le projet ambitionne d'atteindre une revue préliminaire de conception en 24 mois.MARTE s'impose ainsi comme un programme structurant pour la souveraineté technologique européenne et la coopération industrielle dans la défense.
Le projet semble pour l'instant laisser les marchés sceptiques : Rheinmetall recule de 3% à Francfort tandis que Leonardo est à -4,4% et Saab à -2%.
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