 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rheinmetall progresse dans le futur char de combat européen
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 12:23

Ce projet financé par l'Union européenne vise à développer le prochain char de combat principal européen en réunissant industriels et États membres autour d'une plateforme commune. Leonardo et Saab sont également associés au projet.

Le programme MARTE (Main ARmoured Tank of Europe) annonce, avec Rheinmetall comme acteur central via la coentreprise MARTE ARGE aux côtés de KNDS Deutschland, avoir franchi une étape intermédiaire clé dans le développement du futur char de combat européen (Main Battle Tank, MBT).

Lancé fin 2024 dans le cadre du Fonds européen de défense, ce programme rassemble 11 pays et vise à concevoir un système complet adapté aux conflits de haute intensité.

Le consortium a validé plusieurs livrables majeurs auprès de la Commission européenne, dont un concept d'emploi et un ensemble d'exigences harmonisées intégrant les besoins des ministères de la Défense participants.

Les partenaires, incluant Leonardo, Indra et Saab, ont également mené une analyse de marché pour évaluer la maturité des technologies critiques.Ces avancées ouvrent la voie à la phase de conception et d'architecture du système, pilotée notamment par Rheinmetall, KNDS et Leonardo.
Le projet ambitionne d'atteindre une revue préliminaire de conception en 24 mois.MARTE s'impose ainsi comme un programme structurant pour la souveraineté technologique européenne et la coopération industrielle dans la défense.

Le projet semble pour l'instant laisser les marchés sceptiques : Rheinmetall recule de 3% à Francfort tandis que Leonardo est à -4,4% et Saab à -2%.

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 518,500 EUR XETRA +1,03%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank