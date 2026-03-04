Rheinmetall prend le contrôle de DOK-ING pour accélérer dans les systèmes terrestres autonomes
Rheinmetall annonce la signature d'un accord pour acquérir 51% du fournisseur croate de systèmes terrestres sans équipage DOK-ING, fondé en 1991, tandis que son fondateur Vjekoslav Majetic conservera 49% du capital. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué et l'opération reste soumise aux autorisations réglementaires.
L'entreprise continuera d'opérer depuis son siège de Zagreb avec son équipe dirigeante actuelle. Cette opération permet au groupe allemand d'établir une présence industrielle en Croatie, membre de l'Union européenne et de l'OTAN.
Selon le Dr Björn Bernhard, directeur de la division Vehicle Systems Europe de Rheinmetall, la combinaison de l'expertise du groupe dans les véhicules tactiques et des capacités de DOK-ING dans les systèmes sans équipage devrait "créer une position solide sur le marché" des systèmes autonomes de soutien au combat.
DOK-ING dispose d'une forte position dans les solutions de déminage téléopérées et autonomes, avec environ 500 plateformes livrées dans plus de 40 pays. Les deux entreprises coopèrent déjà depuis octobre 2024 sur le développement de systèmes terrestres sans équipage destinés notamment au déminage et au soutien au combat.
Le partenariat s'appuie notamment sur la plateforme hybride modulaire Komodo développée par DOK-ING, capable d'emporter plus de 8,5 tonnes de charge utile, à laquelle Rheinmetall ajoute différents modules de mission, dont des capacités de tir, de déminage et d'autonomie.
