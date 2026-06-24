Rheinmetall plonge après l'annulation par Berlin d'un contrat sur des frégates

Rheinmetall RHMG.DE plonge de près de 16% mercredi après que le ministère allemand de la Défense a annulé un programme de frégates F126, les commandes étant désormais confiées à TKMS TKMS.DE dont l'action grimpe.

À la Bourse de Francfort, l'action Rheinmetall chute de 15,4% vers 09h50 GMT, en passe d'enregistrer la plus forte baisse journalière de son histoire, tandis que le titre du constructeur naval allemand TKMS bondit de 8,9% au même moment.

Les médias Der Spiegel et Financial Times avaient précédemment rapporté que le ministre de la Défense, Boris Pistorius, avait l’intention de se retirer du projet F126 pour se concentrer à la place sur l’achat de frégates de classe Meko construites par TKMS.

Le ministère allemand de la Défense a confirmé mercredi qu’il mettait fin au projet F126.

Le ministère a indiqué que le coût de la poursuite du programme, après le remplacement du sous-traitant initial Damen Schelde Naval Shipbuilding par Naval Vessels Lürssen (NVL), désormais détenu par Rheinmetall, aurait fait grimper la facture pour les six navires F126 à plus de 18 milliards d’euros, incluant un contrat d’environ 15,2 milliards d’euros avec NVL.

Contacté, Rheinmetall n’a pas souhaité faire de commentaire.

TKMS a déclaré mercredi dans un communiqué se réjouir de contribuer au renforcement de la marine allemande, ajoutant que le groupe avait déjà entamé les travaux préparatoires en février.

Le groupe prévoit de livrer la première frégate Meko A-200 en 2029, tout en envisageant de faire appel à d'autres chantiers navals allemands si l'option portant sur quatre navires supplémentaires venait à être exercée.

(Rédigé par Emanuele Berro, Kirsti Knolle, Sabine Siebold et Matthias Inverardi ; version française Coralie Lamarque)