 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rheinmetall plonge après l'annulation par Berlin d'un contrat sur des frégates
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 12:18

Rheinmetall RHMG.DE plonge de près de 16% mercredi après que le ministère allemand de la Défense a annulé un programme de frégates F126, les commandes étant désormais confiées à TKMS TKMS.DE dont l'action grimpe.

À la Bourse de Francfort, l'action Rheinmetall chute de 15,4% vers 09h50 GMT, en passe d'enregistrer la plus forte baisse journalière de son histoire, tandis que le titre du constructeur naval allemand TKMS bondit de 8,9% au même moment.

Les médias Der Spiegel et Financial Times avaient précédemment rapporté que le ministre de la Défense, Boris Pistorius, avait l’intention de se retirer du projet F126 pour se concentrer à la place sur l’achat de frégates de classe Meko construites par TKMS.

Le ministère allemand de la Défense a confirmé mercredi qu’il mettait fin au projet F126.

Le ministère a indiqué que le coût de la poursuite du programme, après le remplacement du sous-traitant initial Damen Schelde Naval Shipbuilding par Naval Vessels Lürssen (NVL), désormais détenu par Rheinmetall, aurait fait grimper la facture pour les six navires F126 à plus de 18 milliards d’euros, incluant un contrat d’environ 15,2 milliards d’euros avec NVL.

Contacté, Rheinmetall n’a pas souhaité faire de commentaire.

TKMS a déclaré mercredi dans un communiqué se réjouir de contribuer au renforcement de la marine allemande, ajoutant que le groupe avait déjà entamé les travaux préparatoires en février.

Le groupe prévoit de livrer la première frégate Meko A-200 en 2029, tout en envisageant de faire appel à d'autres chantiers navals allemands si l'option portant sur quatre navires supplémentaires venait à être exercée.

(Rédigé par Emanuele Berro, Kirsti Knolle, Sabine Siebold et Matthias Inverardi ; version française Coralie Lamarque)

Valeurs associées

RHEINMETALL
962,000 EUR XETRA -17,54%
TKMS
80,700 EUR XETRA +10,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,98 +8,54%
CAC 40
8 360,32 +0,24%
Pétrole Brent
75,52 -1,92%
STELLANTIS
5,17 -1,95%
FDJ UNITED
21,54 -2,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank