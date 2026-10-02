Rheinmetall place en orbite son premier satellite dédié à la surveillance de défense aérienne

Le groupe allemand franchit une première étape dans son partenariat avec l'entreprise spatiale italienne Argotec, avec l'ambition de développer à terme une constellation de satellites.

Rheinmetall annonce le lancement réussi, le 1er octobre 2026, de son premier satellite développé avec Argotec, à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la Californie. Le programme vise à fournir une capacité satellitaire indépendante destinée à la sécurité nationale et à la connaissance de la situation militaire. Les capteurs doivent détecter au sol des indicateurs de menaces aériennes émergentes afin de fournir des données d'alerte précoce pour la défense aérienne.

Les données et images recueillies seront traitées avec l'appui de l'IA, puis intégrées aux systèmes nationaux de défense et de défense aérienne. L'architecture associera observation spatiale, noeuds terrestres et réseaux tactiques via un poste avancé de commandement et de contrôle.

Ce premier lancement doit permettre de valider les capacités opérationnelles en orbite et constitue la base d'une future constellation de satellites. Un nouveau lancement est déjà prévu dans la feuille de route pour 2028.

Le titre Rheinmetall progresse de 1,4% ce matin à Francfort, autour des 960 euros. Il cède néanmoins près de 40% depuis le début de l'année dans un contexte de reconfiguration des champs de bataille.