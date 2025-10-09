Rheinmetall met en service une usine de munitions rodeuses en Italie
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 10:23
La production est répartie entre Musei (assemblage et composants électroniques inertes) et Domusnovas (fabrication et intégration des charges militaires).
La gamme produite comprend les HERO 30 (portable, infanterie), HERO 120 (moyen, précision contre blindés/installations) et HERO 400 (moyen/long rayon, positions fortifiées).
Le carnet de commandes dépasse 200 MEUR pour des livraisons de HERO à huit pays européens (NATO et non-NATO).
L'offre couvre par ailleurs la défense contre drones : détection/identification et contre-mesures (brouilleurs, systèmes canon/air comme Skyranger, lasers à haute énergie).
