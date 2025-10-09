 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 074,55
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rheinmetall met en service une usine de munitions rodeuses en Italie
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 10:23

Rheinmetall annonce l'ouverture et la montée en cadence d'une unité industrielle destinée à l'assemblage, aux essais et à l'intégration de charges militaires pour munitions 'loitering' opérée par RWM Italia en Sardaigne. Ce type d'arme, munitions rôdeuses en français, se situe entre le drone et le missile, pouvant survoler une zone pendant un certain temps avant de se projeter sur sa cible.
La production est répartie entre Musei (assemblage et composants électroniques inertes) et Domusnovas (fabrication et intégration des charges militaires).
La gamme produite comprend les HERO 30 (portable, infanterie), HERO 120 (moyen, précision contre blindés/installations) et HERO 400 (moyen/long rayon, positions fortifiées).
Le carnet de commandes dépasse 200 MEUR pour des livraisons de HERO à huit pays européens (NATO et non-NATO).
L'offre couvre par ailleurs la défense contre drones : détection/identification et contre-mesures (brouilleurs, systèmes canon/air comme Skyranger, lasers à haute énergie).

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 914,000 EUR XETRA -1,01%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 11:13

    genre d'investissement à développer en grande urgence pour que l'Ukraine en dispose alors qu'elle en a bcp besoin....
    après ce sera trop tard !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    La Bourse de Paris patiente face à l'instabilité politique
    information fournie par AFP 09.10.2025 11:54 

    La Bourse de Paris restait atone jeudi après avoir ouvert en légère hausse, les investisseurs patientant face à la situation en France, engluée dans une crise politique historique. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, s'affichait en léger repli de ... Lire la suite

  • Des secouristes ukrainiens sur le site d'une frappe de drone sur une infrastructure énergétique à Kharkiv, le 7 octobre 2025 ( AFP / SERGEY BOBOK )
    Zelensky accuse la Russie de vouloir "semer le chaos" avec ses frappes sur l'énergie
    information fournie par AFP 09.10.2025 11:49 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de vouloir "semer le chaos" en Ukraine en multipliant les frappes sur les infrastructures énergétiques et les chemins de fer du pays. A l'approche de l'hiver, la Russie a ciblé ces dernières semaines ... Lire la suite

  • Les gens célèbrent sur la place des Otages à Tel-Aviv, l'accord Israël-Hamas, le 9 octobre 2025 ( AFP / MAYA LEVIN )
    Accord Israël-Hamas sur un cessez-le-feu à Gaza après des pressions de Trump
    information fournie par AFP 09.10.2025 11:46 

    Israël et le Hamas sont parvenus jeudi à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages après de fortes pressions du président américain Donald Trump, une étape majeure visant à mettre fin à deux ans de guerre destructrice dans le territoire palestinien. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 09.10.2025 11:32 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable (+0,01%) pour le Dow Jones .DJI , une légère baisse (-0,06%) pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un repli de 0,11% pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank