Rheinmetall : le résultat d'exploitation au premier trimestre dépasse les attentes

" Ces perspectives ne tiennent pas encore compte de l'amélioration du potentiel du marché qui devrait survenir, en particulier sur les marchés importants pour Rheinmetall tels que l'Europe, l'Allemagne et l'Ukraine, à la suite des développements géopolitiques de ces dernières semaines " a souligné le groupe allemand.

Rheinmetall a confirmé ses objectifs annuels de ventes en augmentation de 25 à 30% et d'une marge d'exploitation du groupe d'environ 15,5%.

Les ventes et le résultat d'exploitation sont nettement supérieurs aux attentes du marché, qui tablaient respectivement sur 1,946 milliard d'euros et sur 165,8 millions d'euros.

De plus, le résultat d'exploitation du secteur défense devrait progresser d'environ 96%, ce qui se traduirait par une hausse de 49% pour l'ensemble du groupe, à 199 millions d'euros.

