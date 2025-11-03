 Aller au contenu principal
Rheinmetall lance le projet 'Giga PtX' pour produire localement des e-carburants
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 10:30

Rheinmetall annonce le lancement du projet stratégique 'Giga PtX', visant à permettre aux forces armées européennes de produire leurs propres carburants synthétiques (diesel, kérosène ou fioul marin) de manière autonome.

En partenariat avec plusieurs industriels, le groupe prévoit la création d'un réseau européen de plusieurs centaines d'unités modulaires capables de produire entre 5000 et 7000 tonnes par an.

Rheinmetall agira comme contractant général, assurant la conception, la construction et l'exploitation des sites. Le consortium regroupe notamment Sunfire, spécialiste des électrolyseurs, Greenlyte, producteur de CO? vert capté dans l'air, et INERATEC, responsable des procédés de conversion en carburant.

Selon Armin Papperger, dirigeant de Rheinmetall, 'la préparation à la guerre exige une infrastructure énergétique résiliente'. Le projet entend renforcer l'autonomie énergétique et la sécurité d'approvisionnement des armées européennes tout en contribuant à la transition énergétique.

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 745,000 EUR XETRA +2,56%
