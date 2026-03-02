 Aller au contenu principal
Rheinmetall finalise le rachat de NVL , léger repli du titre à Francfort
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 15:00

Le groupe de Düsseldorf renforce sa présence dans le maritime militaire en intégrant la branche navale de Lürssen, avec l'ambition de devenir un acteur multi-domaines de premier plan.

Rheinmetall annonce la finalisation de l'acquisition de NVL (Naval Vessels Lürssen), la division militaire du groupe Lürssen, après obtention de l'ensemble des autorisations réglementaires. La transaction a été conclue le 1er mars 2026 mais son montant n'a pas été communiqué.

Avec cette opération stratégique, Rheinmetall crée un écosystème naval allemand dédié au développement et à la fabrication de navires de guerre et de garde-côtes de nouvelle génération, ainsi que de systèmes maritimes autonomes de surface. Le groupe élargit ainsi son portefeuille dans le domaine maritime et consolide sa position de fournisseur global de technologies de défense en Allemagne et en Europe.

Armin Papperger, président-directeur général de Rheinmetall, indique que le groupe ambitionne de devenir un acteur "sur terre, sur mer, dans les airs et dans l'espace", en combinant les expertises de Rheinmetall et de NVL pour constituer un fournisseur complet de navires de surface modernes.

Dans un contexte géopolitique marqué par la montée des tensions, Rheinmetall vise à répondre à la hausse de la demande des marines et à l'augmentation des budgets de défense avec des solutions intégrées couvrant plateformes, électronique, capteurs et systèmes d'armes.

Le titre recule de 0,2% en début d'après-midi à Francfort, dans un DAX de 2,7%.

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 656,000 EUR XETRA -0,45%
