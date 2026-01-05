 Aller au contenu principal
Rheinmetall: extension majeure de contrat avec l'armée allemande, le titre s'envole
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 10:09

Le groupe de défense allemand renforce sa position de partenaire stratégique auprès de l'armée fédérale via une augmentation significative de ses volumes de commandes de munitions de moyen calibre.

La Bundeswehr (armée allemande) a substantiellement étendu un contrat-cadre initialement conclu en décembre 2022 avec Rheinmetall pour la fourniture de munitions de 30mm destinées au véhicule de combat d'infanterie (VCI) Puma.

Cet accord, courant jusqu'en 2029, prévoit désormais la livraison de plusieurs centaines de milliers de cartouches pour une valeur totale avoisinant 1 milliard d'euros.

Dans le cadre de cette extension, une commande immédiate de plusieurs centaines de millions d'euros a été enregistrée, portant sur une quantité de munitions se comptant en centaines de milliers d'unités.

Ce flux de commandes soutient la montée en puissance de la flotte de blindés Puma, dont 200 exemplaires supplémentaires ont été commandés récemment. Le groupe souligne que cet investissement reflète "les efforts des forces armées pour reconstituer leurs stocks et accroître leurs réserves de munitions au regard de la situation sécuritaire actuelle".

Rheinmetall réaffirme ainsi son rôle de fournisseur critique pour les cibles terrestres, aériennes et maritimes grâce à ses technologies de munitions programmables.

Le titre gagne près de 7% à Francfort après cette annonce.


Valeurs associées

RHEINMETALL
1 717,500 EUR XETRA +7,21%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

