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Rheinmetall et MSC rachètent le chantier naval roumain de Mangalia
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 08:41

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L'industriel allemand et l'armateur suisse ont remporté les enchères pour environ 138 millions d'euros, avec l'ambition de transformer le site en plateforme à double usage civil et militaire. Mangalia doit notamment accueillir la construction de quatre navires de guerre commandés par la Roumanie, tout en renforçant l'ancrage de Rheinmetall dans l'industrie de défense locale.

Rheinmetall et la compagnie maritime suisse MSC veulent racheter conjointement le chantier naval roumain de Mangalia, au sud de Constan?a. L'adjudication leur a été attribuée aux enchères, pour environ 138 millions d'euros.

Les deux groupes veulent faire de ce site une plateforme à double usage, pour développer de front construction navale civile et militaire, destinées aux marchés national et internationaux. Le chantier sera divisé en plusieurs secteurs et zones de sécurité.

Pour la division Naval Systems de Rheinmetall, Mangalia doit jouer un rôle clé dans la construction de quatre navires de guerre commandés par la Roumanie : deux patrouilleurs de 96 mètres et deux navires de soutien aux plongeurs de 43 mètres.

"Avec cette acquisition, nous prévoyons un développement et une modernisation en profondeur du chantier naval", a déclaré Tim Wagner, PDG de la division Naval Systems. L'objectif : moderniser les infrastructures et adapter les capacités aux besoins futurs.

A long terme, le site doit jouer un rôle important dans les activités stratégiques du groupe en Europe du Sud-Est et renforcer sa présence industrielle locale dans ce secteur stratégique pour la région.

Rheinmetall est déjà implanté en Roumanie depuis 2024, via sa filiale Rheinmetall Automecanica, dont le siège se trouve à Media?, dans le centre du pays. Cette implantation illustre la volonté du groupe allemand de s'ancrer durablement dans l'industrie de défense roumaine.

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