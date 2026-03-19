Rheinmetall et AID modernisent les mines antichars de l'armée italienne
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 10:14
Rheinmetall annonce la signature d'un protocole d'accord entre sa filiale italienne RWM Italia et Agenzia Industrie Difesa (AID), entité du ministère italien de la Défense, pour moderniser les mines antichars MATS en service.
Le programme prévoit le développement d'une version améliorée, baptisée MATS MK2, répondant "à des standards de sécurité plus élevés" et offrant "une efficacité accrue", assure la société. .
RWM Italia agira en tant qu'autorité de conception, tandis que la modernisation de plusieurs centaines de milliers d'unités sera réalisée conjointement par les deux partenaires selon un processus optimisé en coûts.
Les travaux devraient débuter dans les 12 prochains mois et générer de nouveaux emplois au sein des deux entités.
A la suite de cette annonce, le titre Rheinmetall recule de 0,4% à Francfort dans un DAX en contraction plus marquée de 2,3%.
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