Rheinmetall en net repli sur fond de projets dans le naval et le lithium

Le groupe allemand prévoit de reprendre, aux côtés de l'armateur suisse MSC, un chantier naval en Roumanie et aurait également investi dans le spécialiste du lithium Rock Tech Lithium, selon Bloomberg. Dans la matinée, le titre reculait de 4,2% à Francfort.

Rheinmetall et MSC prévoient de se partager le coût de l'acquisition, estimé à environ 138 millions d'euros. Le chantier doit notamment contribuer à la construction de quatre navires commandés par le gouvernement roumain : deux patrouilleurs hauturiers de 96 mètres et deux bâtiments de soutien aux plongeurs de 43 mètres.

Le groupe prévoit également de moderniser les installations afin de développer ses capacités de production et de se positionner sur de futurs projets militaires en Europe du Sud-Est.

Selon Chloé Lemarie, analyste chez Jefferies, cette acquisition renforcerait les capacités navales de Rheinmetall, même si le rachat précédent de NVL devrait déjà lui avoir libéré des capacités pour de nouveaux contrats après l'annulation du programme F126. La banque souligne que le prix d'acquisition reste limité, mais que les investissements nécessaires à la modernisation et à l'extension du chantier pourraient être plus importants et susciter des interrogations lors de la publication des résultats du troisième trimestre.

Aussi un projet de lithium en Allemagne ?

Par ailleurs, Rheinmetall aurait pris une participation minoritaire dans le groupe germano-canadien Rock Tech Lithium et envisagerait également d'investir dans son projet d'usine de conversion de lithium en Allemagne, affirme Bloomberg. Aucune des deux entreprises n'a toutefois confirmé ces informations.

Le groupe allemand pourrait ainsi être cet investisseur dont l'identité n'avait pas été dévoilée, ayant apporté 3,25 millions de dollars canadiens lors de la récente levée de fonds de 6 millions de dollars canadiens réalisée par Rock Tech Lithium. Reconnu comme "stratégique" par l'Union européenne, le projet d'usine prévoit une capacité de production annuelle de 24 000 tonnes d'hydroxyde de lithium.

D'une portée financière limitée pour Rheinmetall, cet investissement potentiel s'inscrirait dans une stratégie de sécurisation des approvisionnements européens en lithium, notamment utilisé dans les batteries destinées aux drones, aux véhicules et aux équipements militaires électrifiés, souligne-t-on chez All Invest Securities.