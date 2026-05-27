Rheinmetall décroche une commande majeure de modules laser pour la Bundeswehr

Le groupe allemand renforce sa position dans l'équipement des forces terrestres avec une nouvelle tranche de commandes portant sur ses modules Laser-Light-Module destinés au futur fusil d'assaut de l'armée allemande.

Rheinmetall annonce avoir reçu une nouvelle commande majeure de la Bundeswehr pour ses modules laser et d'éclairage "LLM-VarioRay", dans le cadre du contrat-cadre signé en 2021 et prolongé en décembre 2025. Cette nouvelle tranche ferme, validée après approbation budgétaire du Bundestag, porte sur la livraison entre 2026 et 2032 d'un volume supplémentaire à six chiffres d'unités.

Le contrat représente une prise de commandes nette de plusieurs centaines de millions d'euros, comptabilisée au deuxième trimestre 2026. Les équipements seront produits en Allemagne par Rheinmetall Soldier Electronics, sur le site de Stockach, avec la participation de nombreux sous-traitants allemands.

Le "LLM-VarioRay" est destiné aux armes légères de l'infanterie et permet la détection, l'identification et le marquage de cibles. Le système intègre notamment une lampe LED blanche, un laser rouge, un marqueur infrarouge et un illuminateur infrarouge focalisable.

"Ce nouveau contrat majeur de la Bundeswehr démontre la confiance des troupes dans nos capacités", a déclaré Timo Haas, directeur de la division Digital Systems de Rheinmetall.

Peu après l'ouverture, le titre était globalement stable.