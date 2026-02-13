 Aller au contenu principal
Rheinmetall décroche une 1ère commande de 200 MEUR auprès de l'agence d'achats de l'OTAN
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 10:14

Le groupe allemand renforce sa position dans les munitions de char grâce à un premier appel de commandes dans le cadre d'un accord signé en 2025 avec l'agence OTAN de soutien et d'acquisition.

Rheinmetall annonce que la NATO Support and Procurement Agency (NSPA) a passé une première commande d'environ 200 millions d'euros au titre d'un accord-cadre conclu en juillet 2025 pour des munitions de char de 120 mm. Les clients finaux sont plusieurs pays membres de l'OTAN.

Le contrat fixe les conditions générales et les spécifications techniques pour différents types de munitions de 120 mm. Il permet aux pays de l'OTAN et aux membres assimilés de commander directement via la NSPA, simplifiant ainsi les procédures d'acquisition au sein de l'Alliance.

Rheinmetall souligne que sa technologie de canon lisse de 120 mm, utilisée depuis 1980, constitue l'armement standard des chars Leopard 2 et M1 Abrams. Le groupe entend capitaliser sur ses capacités technologiques pour consolider son rôle de fournisseur de référence sur ce segment.

Le titre gagne un peu plus de 1,5% ce matin à Francfort.

