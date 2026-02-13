Rheinmetall décroche une 1ère commande de 200 MEUR auprès de l'agence d'achats de l'OTAN
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 10:14
Rheinmetall annonce que la NATO Support and Procurement Agency (NSPA) a passé une première commande d'environ 200 millions d'euros au titre d'un accord-cadre conclu en juillet 2025 pour des munitions de char de 120 mm. Les clients finaux sont plusieurs pays membres de l'OTAN.
Le contrat fixe les conditions générales et les spécifications techniques pour différents types de munitions de 120 mm. Il permet aux pays de l'OTAN et aux membres assimilés de commander directement via la NSPA, simplifiant ainsi les procédures d'acquisition au sein de l'Alliance.
Rheinmetall souligne que sa technologie de canon lisse de 120 mm, utilisée depuis 1980, constitue l'armement standard des chars Leopard 2 et M1 Abrams. Le groupe entend capitaliser sur ses capacités technologiques pour consolider son rôle de fournisseur de référence sur ce segment.
Le titre gagne un peu plus de 1,5% ce matin à Francfort.
Valeurs associées
|1 626,000 EUR
|XETRA
|+2,94%
