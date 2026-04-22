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Rheinmetall décroche un vaste contrat de drones armés auprès de la Bundeswehr
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 15:00

Le groupe allemand renforce sa position dans les systèmes autonomes avec une commande majeure de l'armée allemande portant sur des munitions téléopérées, dont les premières livraisons sont attendues à partir de 2027.

Rheinmetall annonce la signature d'un contrat-cadre avec la Bundeswehr pour la fourniture de systèmes de munitions téléopérées FV-014, pour un montant total de plusieurs milliards d'euros. Une première tranche d'environ 300 MEUR brut sera enregistrée en avril 2026, avec des livraisons prévues dès le premier semestre 2027, après une phase de qualification au deuxième trimestre 2026.

L'accord inclut en option un volume à cinq chiffres de drones autonomes capables de missions de reconnaissance et de frappe. Le FV-014 affiche une portée maximale de 100 km, une autonomie de vol allant jusqu'à 70 minutes et embarque une charge explosive de 4 kg.

Entièrement produit dans l'Union européenne, ce drone combine capacités de renseignement et puissance de frappe dans un format intégré.

Cette annonce a peu d'effet le titre qui évolue à -0,1%, tout comme le DAX.

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