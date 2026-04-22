Rheinmetall décroche un vaste contrat de drones armés auprès de la Bundeswehr
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 15:00
Rheinmetall annonce la signature d'un contrat-cadre avec la Bundeswehr pour la fourniture de systèmes de munitions téléopérées FV-014, pour un montant total de plusieurs milliards d'euros. Une première tranche d'environ 300 MEUR brut sera enregistrée en avril 2026, avec des livraisons prévues dès le premier semestre 2027, après une phase de qualification au deuxième trimestre 2026.
L'accord inclut en option un volume à cinq chiffres de drones autonomes capables de missions de reconnaissance et de frappe. Le FV-014 affiche une portée maximale de 100 km, une autonomie de vol allant jusqu'à 70 minutes et embarque une charge explosive de 4 kg.
Entièrement produit dans l'Union européenne, ce drone combine capacités de renseignement et puissance de frappe dans un format intégré.
Cette annonce a peu d'effet le titre qui évolue à -0,1%, tout comme le DAX.
Valeurs associées
|1 428,200 EUR
|XETRA
|-0,20%
A lire aussi
-
par Dan Catchpole Boeing a fait état mercredi d'une perte nettement inférieure aux prévisions au premier trimestre, signe d'un redressement opérationnel continu après des années de crises successives ayant généré une dette colossale. Sur les trois premiers mois ... Lire la suite
-
Puma a annoncé mercredi avoir nommé Bertrand Blanc au poste nouvellement créé de vice-président en charge de ses activités de ventes aux distributeurs partenaires (wholesale) afin de redynamiser la division, dont les ventes ont chuté de plus de 17% l'an dernier. ... Lire la suite
-
En mode "Notre-Dame" pour rehausser la cadence: Emmanuel Macron a exposé mercredi la méthode de l'Etat pour accélérer l'aboutissement de "150 cathédrales industrielles", des projets jugés stratégiques, à l'occasion d'un déplacement dans l'Allier. Au milieu d'une ... Lire la suite
-
La guerre au Moyen-Orient fait bondir le prix des préservatifs, alerte le premier producteur mondial
L'avertissement a été lancé par Karex, qui fournit de grandes marques mondiales comme Durex et Trojan ainsi que des programmes de santé nationaux tels que le NHS britannique. Au-delà du prix des carburants, l'envolée persistante des cours des hydrocarbures affecte ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer