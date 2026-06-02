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Rheinmetall décroche un contrat record de 5,7 MdsEUR en Roumanie
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 16:12

Le groupe allemand fournira des véhicules de combat, des systèmes de défense aérienne, des munitions et des navires dans le cadre d'un vaste programme soutenu par l'Union européenne.

Rheinmetall annonce avoir signé avec la Roumanie un ensemble de contrats de défense d'une valeur totale de 5,7 MdsEUR, le plus important contrat international de son histoire récente. Attribué dans le cadre du programme européen SAFE (Security Action for Europe), le projet prévoit la livraison entre 2028 et 2030 de 298 véhicules de combat Lynx, de systèmes de défense aérienne Skyranger, de munitions de moyen calibre ainsi que de quatre navires, dont deux patrouilleurs hauturiers.

Le groupe allemand prévoit d'investir plusieurs centaines de millions d'euros en Roumanie, où une part importante de la production sera réalisée grâce à un transfert de technologies et à l'intégration de plus de 200 sous-traitants locaux. Le projet devrait également générer plusieurs milliers d'emplois.

Selon Mihai Jurca, chef du cabinet du Premier ministre roumain, plus de 50% de la production sera réalisée en Roumanie ou avec des entreprises locales, contribuant à la modernisation des capacités de défense du pays et au développement de son industrie nationale.

Armin Papperger, directeur général de Rheinmetall, estime que ce contrat confirme l'ambition du groupe de renforcer son rôle parmi les principaux acteurs industriels de la sécurité européenne.

Le titre recule pourtant de 1,1% à Francfort en milieu d'après-midi et affiche un repli proche de 25% depuis le début de l'année.

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