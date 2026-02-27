 Aller au contenu principal
Rheinmetall décroche un contrat de plusieurs dizaines de millions d'euros au Danemark
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 11:41

Le groupe allemand renforce sa présence auprès de ce partenaire majeur de l'OTAN au travers d'une commande portant sur cinq hôpitaux mobiles de type "Role 2".

Rheinmetall annonce que sa filiale Rheinmetall Mobile Systeme a signé fin 2025 un contrat avec l'autorité danoise des acquisitions de défense pour la fourniture de cinq hôpitaux de campagne Role 2. Le montant évoqué se chiffres en "plusieurs dizaines de millions d'euros", dixit Rheinmetall qui précise que commande a été enregistrée au 4e trimestre 2025 avec des livraisons prévues sur une période de deux ans.

Le contrat porte sur trois hôpitaux Role 2B (Basic), entièrement conteneurisés et montés sur camions, ainsi que deux unités Role 2E (Enhanced), dotées de capacités renforcées.

Concrètement, les systèmes "Basic" incluent un module avancé sous tente et offrent des capacités complètes de diagnostic et de chirurgie tandis que les versions Enhanced disposent d'une capacité doublée en blocs opératoires et en soins intensifs, ainsi que d'équipements supplémentaires (scanner de tomodensitométrie, des conteneurs de laboratoire et de pharmacie, et une unité dentaire). Les deux configurations sont autonomes en énergie, eau et oxygène pour une durée déterminée.

"Nous sommes ravis d'avoir obtenu ce contrat auprès d'un partenaire majeur de l'OTAN", a commenté Armin Krenn, directeur général de Rheinmetall Mobile Systeme.

Le titre Rheinmetall progresse de 0,3% à Francfort et signe une progression de l'ordre de 8% depuis le début de l'année.

