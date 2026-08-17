Rheinmetall décroche un contrat de plus de 500 millions d'euros auprès de la Bundeswehr

L'équipementier militaire allemand Rheinmetall a annoncé lundi qu'il allait fournir des postes de secours mobiles supplémentaires à la Bundeswehr, dans le cadre d'un contrat d'une valeur supérieure à 500 millions d'euros.

Dans un communiqué, le groupe basé à Düsseldorf indique qu'il est prévu que les forces armées allemandes reçoivent un total de 149 systèmes additionnels, à la fois dans des versions protégées et non protégées.

Il s'agit de la plus importante commande jamais enregistrée par sa filiale Rheinmetall Project Solutions, qui regroupe ses activités de fourniture de services de soutien aux opérations et aux organisations de sécurité, qu'il s'agisse du soutien opérationnel, de la logistique de dépôt et de l'élimination des munitions inutilisées.

La production de ces stations de secours mobiles doit débuter dans le courant du 1er trimestre 2027.

A la Bourse de Francfort, l'action Rheinmetall progressait de 1,9% lundi matin au bout de deux heures de transactions, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice DAX.