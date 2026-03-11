Rheinmetall déçoit les attentes malgré un carnet de commandes record, le titre plonge
Rheinmetall a dégagé en 2025 un résultat net publié de 835 MEUR, en progression de 3% sur un an, contre 808 MEUR en 2024.
Après prise en compte de 139 MEUR attribuables aux actionnaires minoritaires, le résultat net part du groupe ressort à 696 MEUR, très inférieur au consensus de 1 001 MEUR, contre 717 MEUR un an plus tôt.
Le bénéfice par action issu des activités poursuivies s'établit à 22,73 EUR, contre 17,19 EUR un an auparavant, soit une hausse d'environ 32%.
Le groupe précise que ses activités automobiles, actuellement en cours de cession, sont désormais comptabilisées comme activités abandonnées, les données de l'exercice précédent ayant été retraitées conformément à la norme IFRS 5.
Le chiffre d'affaires consolidé atteint 9 935 MEUR, en hausse de 29% par rapport aux 7 715 MEUR réalisés en 2024, reflétant la forte demande liée au réarmement en Europe et l'augmentation des commandes des forces armées, notamment en Allemagne.
La rentabilité progresse encore plus vite que l'activité. Le résultat opérationnel s'établit à 1 841 MEUR (inférieur de 4% aux attentes), en hausse de 33% contre 1 389 MEUR un an plus tôt. La marge opérationnelle ressort ainsi à 18,5%, contre 18,0% en 2024.
Le free cash-flow opérationnel atteint 1 218 MEUR, en hausse de 15%, mais inférieur de 11% aux attentes.
La dynamique commerciale reste particulièrement forte. Le carnet de commandes du groupe atteint un nouveau record à 63,8 MdsEUR, en hausse de 36% sur un an.
Le groupe a indiqué qu'il proposerait un dividende de 11,50 EUR par action lors de sa prochaine AG, contre 8,10 EUR au titre de l'exercice précédent.
"Le monde change rapidement et Rheinmetall est bien préparé. Nous sommes appelés à renforcer les capacités de défense de l'Allemagne et de l'Europe et à créer une dissuasion efficace", a commenté le directeur général Armin Papperger qui met en avant "un nouveau record de résultat opérationnel".
Pour 2026, Rheinmetall prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 40% à 45%, ce qui porterait les ventes entre 14 et 14,5 MdsEUR. La marge opérationnelle est attendue autour de 19%, contre 18,5% en 2025, ce qui traduit une perspective d'amélioration supplémentaire de la rentabilité.
La société confirme ainsi des perspectives très favorables, soutenues par la hausse structurelle des budgets de défense en Europe et dans les pays partenaires.
Une publication "mitigée" estiment les analystes
A la suite de cette publication, Berenberg confirme son conseil sur le titre Rheinmetall à "Acheter", avec un objectif de cours abaissé de 2 200 à 2 100 euros.
L'analyste évoque des résultats "mitigés", avec un résultat opérationnel de 1 841 millions d'euros, 4% en dessous du consensus, tandis que le flux de trésorerie disponible opérationnel est ressorti 11% sous les attentes. Le bureau d'analyses pointe néanmoins la bonne surprise du dividende proposé en hausse de 42% sur un an.
Le bureau d'études ajoute que les perspectives à moyen terme restent intactes, portées par une accélération des opportunités dans la défense aérienne et un potentiel de prises de commandes de 67 milliards d'euros en Allemagne cette année. "La prévision de chiffre d'affaires pour 2026 est supérieure de 5% à nos estimations", précise la note, malgré une marge opérationnelle guidée à environ 19%.
Chez Jefferies, Chloé Lemarie confirme aussi son conseil "achat" sur la valeur avec un objectif de cours inchangé à 2 060 euros. Sans surprise, l'analyste pointe elle aussi le résultat opérationnel et le flux de trésorerie disponible sous les attentes.
Selon la note, la guidance 2026 apparaît plus réaliste mais relativement prudente : le groupe vise 40-45% de croissance des ventes, soit 14-14,5 MdsEUR, avec une marge opérationnelle d'environ 19%, ce qui reste légèrement inférieur aux attentes du marché.
Le rapport retient par ailleurs la forte dynamique dans la défense, avec un carnet de commandes qui pourrait atteindre 135 MdsEUR d'ici fin 2026, porté notamment par d'importantes commandes attendues en Allemagne.
Saïma Hussain, spécialiste du dossier chez AlphaValue, estime pour sa part que "la publication n'a pas répondu aux attentes très élevées du marché. La seule surprise positive est venue du dividende, supérieur d'environ 9% aux prévisions".
Selon elle, les perspectives ne sont pas particulièrement favorables non plus. "En résumé : rien de fondamentalement problématique dans l'histoire du groupe, mais Rheinmetall devient de plus en plus un dossier d'exécution".
Enfin, DZ BANK maintient son opinion "achat" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 2 290 euros. L'analyste note que le carnet de commandes a bondi de 36% sur un an pour atteindre près de 64 milliards d'euros à fin 2025, porté par une demande toujours très élevée.
Le bureau d'études juge que Rheinmetall génère une croissance "disproportionnée" par rapport à ses pairs, avec une progression organique de 29% contre 11% à 12% pour le secteur. "Nous considérons les éventuels replis du cours comme des opportunités d'achat ou de renforcement", indique le broker, précisant que la valorisation actuelle ne reflète pas encore la force du développement fondamental du groupe.
