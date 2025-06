Rheinmetall continue de défier la gravité en Bourse

Une munition de char fabriquée par Rheinmetall. (Crédit: / Rheinmetall)

Le titre du groupe de défense allemand a été multiplié par 3 depuis le début de l'année. Les Etats et les investisseurs sont de plus en plus en soutien du secteur. Ses perspectives sont exceptionnelles, mais le titre se paye cher.

A presque 2.000 euros, l'action du groupe de défense Rheinmetall est sur le point de dépasser les objectifs de cours de la plupart des analystes financiers qui suivent le titre, selon les données de FactSet. Il faut dire que les perspectives se renforcent chaque semaine un peu plus. Oddo BHF rappelait, dans une note début mai, que le groupe de Düsseldorf avait guidé sur un possible carnet de commandes de 100 milliards d'euros en fin d'exercice (sauf reports calendaires). Le groupe attend, en outre, un chiffre d'affaires supérieur à 30 milliards d'euros, voire plus de 40 milliards en 2030, soit plus du double d'aujourd'hui.

5% du PIB

Cette envolée s'explique par le volet financement des dépenses de défense en Europe, qui continue de se mettre en place, avec l'approbation d'un programme d'achat commun aux Vingt-Sept de 150 milliards d'euros. En Allemagne, son premier pays avec 30% du chiffre d'affaires, il en va de même. Le discours du nouveau chancelier Friedrich Merz, décidé à soutenir l'Ukraine, est de plus en plus ferme face à la Russie. Du côté de l'Otan, son secrétaire général, Mark Rutte, a confirmé que les membres de l'organisation tenteraient d'amener le seuil des dépenses vers les 5% du PIB pour chacun lors de leur assemblée fin juin.

Cela bouge aussi du côté des investisseurs. Le lobby allemand de l'investissement a mis récemment à jour ses normes d'exclusion, ouvrant ainsi la voie à une augmentation considérable des allocations de défense. Cela a toutefois amené l'autorité allemande de surveillance financière à inviter les gestionnaires d'actifs à faire preuve de transparence lorsqu'ils ajoutent des positions de défense à des fonds présentés comme durables.

Après l'incroyable progression du titre, ses ratios de valorisations sont très élevés. Nous préférons rester à l'écart.