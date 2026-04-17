 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rheinmetall avance sur un centre de tests satellitaires en Norvège
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 14:48

Le groupe allemand renforce sa présence dans le spatial et la défense avec un projet structurant sur l'île norvégienne d'Andøya, encore conditionné à une décision finale d'investissement.

Rheinmetall annonce la signature d'une lettre d'intention avec la municipalité norvégienne d'Andøy pour la création d'une installation intégrée de traitement (RhIPF) à Andenes. Destiné à servir de centre de tests pour satellites, le site doit s'implanter dans le parc d'activités de Prærien et contribuer au développement du pôle spatial et de défense local.

L'accord prévoit des avancées sur la mise à disposition du terrain, les procédures d'urbanisme et la construction, tandis que Rheinmetall Nordic fournira les spécifications techniques nécessaires.

La municipalité s'engage de son côté à faciliter les démarches administratives et l'accès aux infrastructures.

Le projet reste toutefois soumis à une décision finale d'investissement de Rheinmetall AG, qui conserve des droits exclusifs sur la zone concernée.

Le titre progresse de 1,2% à Francfort.

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 495,200 EUR XETRA -0,13%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Investir dans les secteurs tendances comme la transition énergétique, la santé et l’intelligence artificielle peut donner du sens à vos placements. ( crédit photo : Getty Images )
    Santé, IA, private equity: François veut placer son argent sur les secteurs tendances en Bourse
    information fournie par Le Particulier 18.04.2026 08:00 

    François, entrepreneur dans le numérique, vient de vendre sa société. Il souhaite faire fructifier son capital, tout en donnant du sens à ses placements. Il opte pour les secteurs de la transition énergétique, de la santé et de l’intelligence artificielle. Il s’intéresse ... Lire la suite

  • Rassemblement à Téhéran en hommage aux femmes tuées pendant la guerre au Moyen-Orient, le 17 avril 2026 ( AFP / - )
    L'Iran menace de refermer le détroit d'Ormuz si le blocus américain se poursuit
    information fournie par AFP 18.04.2026 06:40 

    L'Iran a menacé samedi de refermer le détroit stratégique d'Ormuz si les Etats-Unis maintenaient leur blocus des ports iraniens, après avoir annoncé la veille sa réouverture complète pour les navires commerciaux. La reprise du trafic dans le détroit a été saluée ... Lire la suite

  • Une image satellite montre le mouvement des navires dans le détroit d'Ormuz
    L'Iran rouvre le détroit d'Ormuz, demande la fin du blocus américain
    information fournie par Reuters 18.04.2026 05:15 

    L'Iran a rouvert temporairement le détroit d'Ormuz à la circulation ‌commerciale vendredi, après la trêve conclue entre Israël et le Liban, ce qui a ravivé les espoirs concernant les négociations de paix ​entre Téhéran et Washington. Le président américain Donald ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 17/04/2026
    Top 5 IA du 17/04/2026
    information fournie par Libertify 18.04.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom, BNP Paribas, Ipsos, Netflix, Valeo. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank