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Rheinmetall a présenté son mortier Ragnarök devant des pays de l'OTAN
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 12:23

Le groupe allemand a mis en avant une solution européenne modulaire visant à renforcer les capacités d'artillerie indirecte dans un contexte géopolitique tendu.

Rheinmetall annonce ce matin avoir organisé au cours de l'hiver 2026 une démonstration en conditions réelles de ses systèmes de mortiers de nouvelle génération lors du "Rheinmetall Nordic Mortar Day", réunissant des représentants de cinq pays de l'OTAN.

L'événement, qui s'est tenu à Rena (Norvège) a permis à l'industriel de mettre en avant le mortier de 120 mm "Ragnarök" et le nouveau "Mortar Mission Module", testés en conditions climatiques extrêmes.

Le module offre une capacité de tir et repli rapide (dit " shoot and scoot "), permettant aux forces de quitter immédiatement leur position après tir, tout en garantissant précision et réactivité. Intégré sur un camion HX, le système a démontré sa capacité à s'adapter rapidement à différentes plateformes.
La solution, présentée comme évolutive et européenne, vise à améliorer les performances opérationnelles tout en limitant les contraintes logistiques et les coûts.

Morten Kjorum, directeur général de Rheinmetall Nordic, souligne que "l'autonomie stratégique de l'Europe dépend de solutions à fort impact opérationnel, déployables rapidement et économiquement viables".

Le groupe met en avant sa capacité industrielle mondiale pour répondre à la demande croissante en systèmes d'artillerie indirecte, dans un contexte de renforcement des capacités de défense en Europe.

Le titre Rheinmetall cède 2,3% ce matin et n'affiche plus qu'un gain limité de 1,5% depuis le début de l'année.

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