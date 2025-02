Rheinmetal : les perspectives font exploser le cours à 926E information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 17:51









(CercleFinance.com) - Rheinmetal bénéficie des commentaires du PDG sur la hausse des commandes à l'industrie de l'armement en Europe et ces perspectives font exploser le cours de +13% vers 926E (et +46% depuis le 1er janvier).



Le titre affiche plus qu'un doublement en 3 mois (très exactement, entre un plancher de 463 et 926E) : c'est un record pour une valeur allemande de plus de 40MdsE de 'capi'.

Et la hausse atteint 140% depuis 1 an... et 1.100% depuis janvier 2022 !

La trajectoire devient hyper-parabolique : la hausse de Rheinmetal ressemble à une 'crypto' (1.000% en 3 ans, le bitcoin est loin derrière).





