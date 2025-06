Rheinmetal : +202% en 2025, 'capi' passée de 30 à 86MdsE information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 13:22









(CercleFinance.com) - C'est avec Siemens Energy (+220%) l'un des 2 'cartons' de l'année : Rheinmetal affiche +202% en 2025, avec une 'capi' passée d'à peine 30MdsE à 86MdsE.

Et vu ce parcours stratosphérique, Rheinmetal éjecte Kering -et ses pauvres 21MdsE de capitalisation- de l'Euro-Stoxx50.

A noter également une volatilité intraday vertigineuse ce lundi 2 juin, avec un grand écart entre 1.744E et 1.944E, son nouveau record absolu (hausse annuelle de +208%) et tous les chartistes ont en tête l'objectif des 2.000E.







