Rhee, de la BOK, estime que les récents taux de change dollar-won sont éloignés des fondamentaux de l'économie
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 02:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails) par Cynthia Kim

Le chef de la banque centrale de Corée du Sud a déclaré vendredi que les récents niveaux du dollar-won dans une fourchette haute de 1 400 wons semblaient loin des fondamentaux de l'économie coréenne et étaient en partie dus aux investissements locaux dans des actions étrangères.

"Bien qu'il soit difficile de déterminer le taux de change approprié, le taux de change récent dans la partie supérieure de la fourchette de 1 400 wons semble être considérablement décalé par rapport aux fondamentaux de notre économie", a déclaré le gouverneur de la Banque de Corée, Rhee Chang-yong, dans son discours du Nouvel An.

Rhee a également prévenu que la banque n'accepterait aucun investissement à destination des États-Unis susceptible de nuire à la stabilité du taux de change, alors qu'elle travaille avec le gouvernement à la mise en œuvre d'un accord commercial bilatéral conclu avec Washington. Rhee a également exhorté le National Pension Service à revoir sa stratégie d'investissement à l'étranger afin de minimiser son impact sur le marché spot dollar-won.

Le won s'est rapproché de 1 500 pour un dollar au cours des dernières semaines, alors que les autorités s'efforcent d'inverser la tendance avec un ensemble de nouvelles mesures fiscales et en mettant en garde contre les investissements spéculatifs.

Le won a baissé de 0,12 % par rapport au dollar à 1 441,2 à 0115 GMT vendredi.

Devises
