Rezolute plonge après que le médicament contre les maladies rares n'a pas atteint l'objectif principal d'un essai de stade avancé

11 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Rezolute RZLT.O chutent de 91 % à 1,04 $ avant le marché

** Rezolute déclare que son médicament expérimental pour une maladie rare qui provoque une hypoglycémie dangereuse n'a pas atteint l'objectif principal dans un essai en phase finale

** Le médicament de RZLT, l'ersodetug, était testé chez des patients atteints d'hyperinsulinisme congénital, une maladie rare dans laquelle les cellules bêta du pancréas sécrètent trop d'insuline

** Rezolute prévoit de rencontrer la FDA américaine pour discuter des prochaines étapes ** À la dernière clôture, l'action avait plus que doublé depuis le début de l'année