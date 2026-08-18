Rexford va céder un portefeuille d'actifs industriels à une filiale d'EQT pour 1,2 milliard de dollars

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Rexford Industrial Realty REXR.N a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue de céder un portefeuille de 22 biens immobiliers industriels à une filiale d'EQT Real Estate pour un montant d'environ 1,2 milliard de dollars, dans le cadre de son plan de 2 milliards de dollars visant à céder des actifs non stratégiques et à réinvestir les capitaux ainsi dégagés.

Voici quelques détails supplémentaires

* L'action de cette société d'investissement immobilier cotée (REIT) a progressé de 1,4 % en début de séance.

* La transaction devrait être finalisée d’ici la fin du troisième trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

* Cette vente s'inscrit dans le cadre du programme de réorganisation du portefeuille de 2 milliards de dollars annoncé précédemment par Rexford, a précisé la société.

* Rexford a l’intention d’utiliser le produit net de la vente pour financer ses priorités en matière d’allocation de capitaux, notamment le remboursement d’une dette prévue en 2027, des rachats d’actions et des projets de développement.

* Le portefeuille de Rexford comprend environ 414 biens immobiliers totalisant 50,4 millions de pieds carrés de surface locative, selon les données de LSEG.

* La société d’investissement immobilier cotée (REIT) basée à Los Angeles, qui investit et exploite des biens immobiliers industriels dans les zones intercalaires du sud de la Californie, a également réaffirmé ses prévisions pour 2026.