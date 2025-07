Rexel: système de chauffage durable installé à Cestas information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Argan et Rexel indiquent avoir officiellement inauguré un nouveau système de chauffage durable au centre logistique de Cestas, un dispositif permettant d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment et de réaliser d'importantes économies.



Situé au sud de Bordeaux, à proximité de l'autoroute A63, ce centre d'une surface de 18.000 m² est propriété d'Argan. Stockant plus de 25.000 références livrables à J+1, il constitue un maillon essentiel de la chaîne logistique régionale de Rexel.



Le remplacement du système de chauffage au gaz par un système hybride gaz/pompe à chaleur, couplé à un outil de gestion technique du bâtiment permet une chute des consommations, ainsi qu'un meilleur suivi et une utilisation optimisée des ressources.



Au final, la nouvelle installation permet de diviser par sept les consommations énergétiques du site et de diviser par 14 ses émissions de CO2. Les travaux, d'une durée de cinq mois, ont été réalisés sans gêne pour l'activité logistique de Rexel.





