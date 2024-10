Rexel sous pression après son avertissement

(AOF) - Rexel (-4,83% à 25,05 euros) est relégué parmi les plus fortes baisses du SBF 120 au lendemain de la révision à la baisse de ses objectifs 2024. Le spécialiste de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l'énergie a pris en compte "l'évolution négative de l'environnement durant l'été, résultant notamment d'un environnement macro-économique plus difficile en Europe ; et de la poursuite de la dégradation des familles d'électrification, notamment le photovoltaïque". Il pointe du doigt l'Europe centrale et du nord (Allemagne, Autriche, Benelux).

Rexel désormais une marge d'Ebita ajusté d'environ 5,9% alors qu'il ciblait auparavant la partie basse d'une marge d'Ebita ajusté comprise entre 6,3% et 6,6%. Le groupe précise que "des actions de réduction de coûts mises en œuvre rapidement", permettent " d'atténuer partiellement l'effet de moindre volume de ventes et pression sur la marge".

Les ventes à jours constants sont anticipées en repli compris entre 2% et 2,5% alors qu'elles étaient anticipées auparavant au pire stables et au mieux en légère croissance. Rexel évoque " des tendances stables en Amérique du Nord et une baisse d'environ 5% en Europe ".

La conversion de free cash-flow est désormais attendue au-dessus de 65% comparé à l'objectif précédent de 60%.

Objectifs à moyen terme inchangés

Les ventes de Rexel sont en hausse de 2,1% en données publiées au troisième trimestre 2024 à 4,76 milliards d'euros " grâce à la contribution de 3,1% des acquisitions, notamment Wasco en Europe, et Talley et Electrical Supplies Inc en Amérique du Nord ". Le marché anticipait 4,86 milliards d'euros. Elles ont en revanche baissé de 2,1% à nombre de jours constants.

Les objectifs à moyen terme de Rexel restent inchangés. Le spécialiste de la distribution professionnelle de produits et services pouer le monde de l'énergie cible une croissance des ventes comprise entre 5% et 8%, incluant 2% à 3% des acquisitions ciblées. Rexel prévoit par ailleurs une marge d'Ebita ajusté supérieure à 7%.

